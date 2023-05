Real Madrid : le traitement secret de Vinicius Junior

Le Real Madrid veut mettre toutes ses chances de son côté avant le choc face à Manchester City. Notamment en protégeant ses joueurs clés, à commencer par Vinícius Júnior. Alors que les Madrilènes enchaînent les matches dans ce sprint final, le staff de la Maison Blanche a décidé de préconiser à l’ailier brésilien une chambre hyperbare pour mieux récupérer, comme le montre une publication sur les réseaux sociaux du joueur de 22 ans.

Cela consiste à porter un masque à travers lequel on respire à une pression supérieure à la pression atmosphérique à l’intérieur d’une chambre dans laquelle la concentration d’oxygène dans le sang est augmentée. L’oxygène arrive plus rapidement dans le sang et le temps de récupération des muscles est beaucoup plus long, ce qui génère moins de fatigue chez le joueur. Une technique que de nombreux sportifs ont déjà utilisée comme Rafael Nadal, Sergio Ramos ou encore LeBron James.

