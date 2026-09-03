Sunderland : Régis Le Bris réagit à l’arrivée de Malick Fofana

Régis Le Bris s’est réjoui de l’arrivée de Malick Fofana à Sunderland. Recruté dans les dernières heures du mercato en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’ailier belge de 21 ans a déjà effectué ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers. « L’engagement de tous pour finaliser ce transfert témoigne des atouts de notre club. Il s’est entraîné et semble déjà parfaitement intégré au groupe », a expliqué l’entraîneur français. Sunderland a dû batailler jusqu’au bout pour obtenir la signature de Fofana, également courtisé par plusieurs formations européennes. Le club anglais avait trouvé un premier accord avec l’OL autour de 35 millions d’euros avant que Crystal Palace ne prenne l’avantage avec une proposition proche de 40 millions. Fofana avait même donné son accord pour retrouver Pierre Sage, son ancien entraîneur à Lyon, mais Sunderland est finalement revenu dans la course pour boucler l’opération.

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Longtemps considéré comme intransférable par l’OL, Malick Fofana a finalement été sacrifié après l’élimination lyonnaise contre Fenerbahçe en Ligue des Champions, qui a accentué la nécessité de vendre pour équilibrer les finances du club. Leipzig, l’AS Roma, Arsenal ou encore Crystal Palace avaient notamment étudié sa situation dans les dernières semaines du mercato. L’international belge va désormais découvrir la Premier League sous les ordres de Régis Le Bris après une dernière saison perturbée par une longue blessure, qui l’avait également privé de la Coupe du Monde 2026. Sunderland mise sur sa vitesse, ses qualités de percussion et son potentiel pour lui permettre de franchir un nouveau cap.