Mercato : le Real Madrid va recruter un joueur libre

Cette saison, le Real Madrid doit composer avec une défense souvent décimée. Eder Militão, Ferland Mendy, Dean Huijsen ou encore David Alaba sont tous à l’infirmerie. L’été prochain, la Casa Blanca souhaite apporter du changement, d’autant que les contrats de deux cadres (Rüdiger, Alaba) se terminent à la fin de la saison. Mais selon l’expert mercato Matteo Moretto, les Merengues vont tenter de renforcer leur arrière-garde sans dépenser beaucoup d’argent.

«Il ne fait aucun doute que le Real Madrid travaille déjà à recruter un défenseur central en vue du mois de juin. Le Real Madrid recrute depuis des années des joueurs libres de tout contrat et je conseille aux supporters de rester attentifs au marché des défenseurs centraux libres de tout contrat», a-t-il déclaré au micro de Radio Marca.