Sergio Rico sur les tablettes de Leicester

C'est la crise dans les cages de Manchester United et de Chelsea où les gardiens espagnols David De Gea et Kepa Arrizabalaga ont déçu cette saison. Les deux clubs sont à la recherche d'un nouveau gardien titulaire. Et les deux grosses écuries auraient pris des renseignements pour Kasper Schmeichel, le Danois de Leicester.

En cas de départ de leur portier titulaire, les Foxes vont devoir lui trouver un remplaçant. Selon le Mirror, les dirigeants pourraient se tourner vers Sergio Rico. Celui qui est prêté au PSG par le FC Séville pourrait faire ses valises, son avenir étant bouché par Keylor Navas dans la cage parisienne. La Lazio, Galatasaray et Schalke sont aussi sur le dossier qui devrait peser 10 millions d'euros pour le gardien dont le contrat se termine en 2021.