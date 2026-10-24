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FC Barcelone : Jules Koundé forfait pour le Clasico

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jules Koundé en compagnie de Karim Adeyemi @Maxppp
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C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Jules Koundé ne disputera pas le Clasico face au Real Madrid, prévu ce dimanche à 21 heures, pour le compte de la 10e journée de Liga. Touché à la cheville gauche lors de la victoire du FC Barcelone contre le Betis (5-2) le week-end dernier, le défenseur français n’a pas récupéré à temps de son entorse.

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Son absence a été confirmée ce samedi par Hansi Flick en conférence de presse : «Jules Koundé ne sera pas disponible demain, nous ne voulons pas prendre de risques avec lui», a expliqué l’entraîneur allemand. Le Barça devra également composer sans Eric Garcia et Dani Olmo. Pour pallier l’absence de Koundé, Flick pourrait aligner la même défense que lors de la défaite face au PSG (4-2) en Ligue des Champions.

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