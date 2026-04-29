Commission de discipline : un match ferme pour Ramos, huis clos total à Amiens

Réunie ce mercredi, la commission de discipline a communiqué ses décisions suivantes. Après son expulsion sur le terrain d’Angers ce week-end suite à deux cartons jaunes, Gonçalo Ramos (PSG) est suspendu une rencontre, plus une autre avec sursis. Expulsé lui aussi, Pierre Lees-Melou (Paris FC) écope lui d’un match ferme.

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En ligue 2, le dossier Amiens était l’un des points chauds de cette réunion après les événements intervenus vendredi soir lors de la défaite à domicile contre Montpellier (0-2). La prochaine rencontre à domicile, face au Red Star dès ce week-end (2 mai) se tiendra à huis clos.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Gonçalo RAMOS (Paris Saint-Germain)

Un match de suspension ferme

Pierre LEES-MELOU (Paris FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 mai 2026.

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Yannick CAHUZAC (Entraîneur adjoint du FC Lorient)

Kenny LALA (Stade Brestois 29)

Mamadou SANGARE (RC Lens)

Mario SAUER (Toulouse FC)

Adrien THOMASSON (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme

Allan ACKRA (Clermont Foot 63)

Deux matchs de suspension ferme

Demba THIAM (US Boulogne CO)

Un match de suspension ferme

Mehdi MERGHEM (SC Bastia)

Cazim SULJIC (AS Nancy-Lorraine)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 mai 2026.

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Abdellah BAALLAL (Clermont Foot 63)

Teddy BOURIAUD (AS Nancy-Lorraine)

Mory GBANE (Stade de Reims)

Evans JIMMY (AS Nancy-Lorraine)

Allan LINGUET (USL Dunkerque)

POLICE DES TERRAINS

24ème journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Montpellier Hérault SC du vendredi 24 avril 2026. Comportement des supporters de l’Amiens SC : usage et jets d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre

Huis clos total du Stade de la Licorne et fermeture d’un match ferme de la tribune Nord du Stade de la Licorne.

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Cette sanction s’applique immédiatement.