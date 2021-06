Bordeaux : Gérard Lopez nomme son nouveau directeur technique

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a déjà commencé à travailler sur l’organigramme du club girondin. Et selon les informations de Ouest France, l’hispano-luxembourgeois a officiellement nommé Admar Lopes au poste de directeur technique. Les deux hommes se connaissent bien puisque le recruteur portugais, très proche de Luis Campos aussi, faisait partie de Scoutly Limited, la société de scouting créée par Gérard Lopez à son arrivée au LOSC.

Des retrouvailles qui semblent ravir les principaux intéressés : « je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps a ainsi déclaré l’homme d’affaires. » L’ancien de Boavista montrant lui aussi son enchantement : « je me réjouis de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez. J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes. »