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Manchester City : le constat d’Enzo Maresca sur le style de Rayan Cherki

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Rayan Cherki continue d’impressionner à Manchester City. Et son entraîneur Enzo Maresca ne tarit pas d’éloges à son sujet. Interrogé sur les qualités de l’international français (18 sélections), le technicien italien n’a pas hésité à le placer parmi les meilleurs joueurs du continent, à une condition : qu’il évolue dans les bonnes zones. « Je pense que Rayan Cherki est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il est à la bonne position », a-t-il lancé, avant de préciser sa pensée. Selon lui, l’ancien Lyonnais devient particulièrement redoutable lorsqu’il reçoit le ballon entre les lignes ou dans la surface adverse. Maresca a notamment pris pour exemples ses buts face à Liverpool et sa dernière réalisation face à l’AEK Athènes, deux actions similaires qui illustrent sa qualité technique dans les petits espaces. « Si on arrive à le maintenir dans cette zone, et entre les lignes, je pense que c’est l’un des meilleurs joueurs d’Europe », a-t-il insisté.

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Mais l’entraîneur des Cityzens a également identifié un axe de progression chez son joueur. Très attiré par le ballon, Cherki a parfois tendance à dézoner pour participer davantage au jeu, au risque de perdre son influence dans les zones les plus dangereuses. « Parfois, comme il aime bouger et avoir le ballon, il est hors de position, mais quand il est bien placé, c’est un vrai atout », a expliqué Maresca, qui souhaite trouver le bon équilibre sans brider sa créativité. « En termes de statistiques, il est fantastique. Il crée des occasions. Il adore le ballon, il veut le ballon. C’est une qualité que je ne veux pas lui enlever. On a de la chance qu’il soit avec nous. »

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