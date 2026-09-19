Toulouse : Casper Tengstedt s’offre un doublé en deux minutes face au Havre

Pour sa toute première titularisation avec Toulouse face au Havre, Casper Tengstedt a vécu deux minutes de pure folie au retour des vestiaires. Après avoir vu son coéquipier Jörgensen obtenir un penalty pour une faute de Touba, l’attaquant danois de 26 ans n’a pas tremblé face à Gauthier Gallon en ajustant un tir ras de terre parfait à la 49ᵉ minute.

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UN DOUBLÉ EN 2 MINUTES ! 🤯



Casper Tengstedt est inarrêtable ce soir au Stadium et @toulousefc mène 2-0 ! 💜#TFCHAC pic.twitter.com/13J4rhelco — L1+ (@ligue1plus) September 19, 2026

À peine le temps de célébrer que le Danois a remis ça dans la foulée. Sur un centre millimétré de Jörgensen deux minutes plus tard, Tengstedt s’est élevé plus haut qu’Ouziad pour propulser un coup de casque surpuissant au fond des filets (2-0, 51e). En seulement deux minutes et quatre secondes, l’avant-centre toulousain s’offre un doublé éclair et fait plier Le Havre. En trois apparitions avec le TéFéCé, l’ancien de Feyenoord compte trois buts.