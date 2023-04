EdF : Olivier Giroud a pensé à prendre sa retraite

La défaite en finale de Coupe du Monde de l’équipe de France a marqué la fin d’une ère du côté des Bleus. Juste après ce triste résultat, plusieurs cadres de la sélection comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphael Varane ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale. Du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud aurait pu aussi raccrocher les crampons mais l’attaquant de l’AC Milan avait encore envie de prouver sous le maillot des Bleus même s’il a hésité. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans un entretien pour L’Equipe.

«Leurs arrêts (Varane, Lloris et Mandanda) m’ont un peu perturbé. Ils m’ont poussé dans ma réflexion, à m’interroger davantage. Mais ma vraie question, intime, sans être ''parasité'' par leurs retraites, était : ''Est-ce que tu as encore envie, toi ?'' Leur décision ne devait pas impacter la mienne. J’aurais pu arrêter là-haut, avec ce record en plus… Mais j’ai encore envie ! Envie de plaisir sous le maillot bleu, d’apporter encore à cette équipe. Je m’en sens capable tant que l’AC Milan me permettra d’être compétitif. Cette projection reste à moyen terme, jusqu’en 2024. Ce n’est plus une question de record pour moi, de buts, de sélections. Mon leitmotiv reste le plaisir. Je sais que j’aurais vite regretté si j’avais arrêté. Si je l’avais prise, cette décision n’aurait pas été totalement la mienne. Elle aurait été orientée par les mecs qui ont arrêté.»

