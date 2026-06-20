CdM 2026 : le Brésil bat un record et repasse devant l’Allemagne !

Le Brésil a retrouvé la première place dans une statistique symbolique de la Coupe du Monde. Grâce aux réalisations de Matheus Cunha face à Haïti, la Seleção a dépassé l’Allemagne au classement des meilleures attaques de l’histoire du Mondial. Longtemps leader avant de voir les Allemands repasser devant à la suite de leur large succès face à Curaçao (7-1), le Brésil reprend finalement l’avantage dans ce duel à distance entre deux géants du football mondial. Une bataille statistique serrée qui illustre la constance offensive des deux nations sur la scène internationale.

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Avec désormais 241 buts inscrits en Coupe du Monde, le Brésil devance les 239 réalisations de l’Allemagne, selon Globo. Derrière ce duo, l’Argentine (155), la France (139) ou encore l’Italie (128) complètent le haut du classement, mais restent loin de ces deux références historiques. Cette lutte pour le statut de meilleure attaque mondiale devrait se poursuivre tout au long de la Coupe du Monde 2026, tant les deux sélections restent performantes offensivement.