CAN 2025 : Hannibal Mejbri dévoile les ambitions de la Tunisie

Hannibal Mejbri, 22 ans, est déjà l’un des piliers de l’équipe de Tunisie, qui affronte ce mardi l’Ouganda pour son entrée en lice dans la CAN 2025. Joueur de Burnley après avoir quitté définitivement Manchester United, le milieu a expliqué au Parisien pourquoi il avait choisi de représenter la Tunisie : « Ce qui a marqué les gens, c’est que j’ai fait ce choix très tôt, alors que j’étais en équipe de France U17. Mon cœur a penché pour la Tunisie. On ne choisit pas une sélection par défaut et en faisant attendre un pays, pour voir si ça va passer ou pas en équipe de France ». Et sur l’influence possible de sa décision : « Si j’ai pu inspirer d’autres joueurs, tant mieux pour le foot africain ».

Depuis, Mejbri a confirmé son statut avec 39 sélections, une deuxième CAN et bientôt une deuxième Coupe du monde. « Même si je reste l’un des plus jeunes du groupe, je ne suis plus le même que celui qui est arrivé à 18 ans. Je dois être un leader technique, faire partie de ceux qui sortent du lot quand on est en difficulté. Je me sens capable de prendre la parole dans les vestiaires, de prendre mes responsabilités, comme quand j’ai raconté aux médias nos conditions de voyage avant le match contre le Brésil », a-t-il déclaré, avant d’insister sur son humilité : « Je reste toujours le même Hannibal, humble et simple. J’ai une jeune carrière mais, à 22 ans, j’ai déjà vécu des choses que certains ne vivront pas dans toute leur carrière. Grâce à la sélection, je me suis forgé ce rôle de leader, même à Burnley, où je suis un joueur important du vestiaire, bien que je sois plus en difficulté actuellement ». Il est également revenu sur son parcours après avoir signé à Manchester United à 16 ans pour 10 millions d’euros, et sur les attentes suscitées : « C’est vrai que quand tu joues à 17 ans à Manchester United, on attend peut-être que tu sois dans la liste du Ballon d’or à 22 ans. Si tu n’as pas gagné une Ligue des champions à 18, 19 ou 20 ans ou si tu n’es pas titulaire dans un top club, beaucoup pensent que c’est fini et que tu ne pourras plus atteindre le haut niveau. Mais le foot est rempli de facteurs que le public ne connaît pas ». Interrogé sur la CAN, Mejbri a estimé qu’il faut « y croire » et « marcher tous dans le même sens » pour maximiser les chances du groupe et trouver ce petit plus qui permettrait d’aller loin dans la compétition. Il a souligné la solidité défensive de la Tunisie, qui n’a encaissé aucun but pour 22 marqués en dix matchs de qualification pour le Mondial 2026.