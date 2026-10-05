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Christophe Dugarry scandalisé par le match Argentine-Bénin

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Christophe Dugarry a taclé l'équipe de France @Maxppp
Argentine Bénin

Après avoir balayé le Burkina Faso (7-0) dans un match qui a fait couler beaucoup d’encre en raison des conditions de déplacement lunaires de l’équipe africaine, l’Argentine affronte le Bénin demain soir. Un match hautement symbolique pour les fans albicelestes puisque ce sera le dernier de Lionel Messi (39 ans) avec la sélection nationale. Mais pour Christophe Dugarry, cette rencontre est aussi honteuse que celle face au Burkina Faso.

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« Il ne faut pas laisser penser qu’il n’y a personne qui s’est gavé dans cette histoire. L’Argentine, plus les intermédiaires africains, tout le monde se sucre. Il n’y a aucun respect pour les joueurs africains, c’est du Gianni Infantino dans le texte. Ça prolonge tout ce qu’il se passe depuis des moins où il n’y a que l’argent qui compte. C’est honteux, c’est le match de la honte. (…) N’oublions pas les déclarations des Argentins quand ils s’en sont pris à nos joueurs de couleur en équipe de France. N’oublions pas leur attitude, certains joueurs qui ont fait preuve de racisme… », a-t-il confié au micro de RMC.

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