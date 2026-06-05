Les mots forts de Kylian Mbappé sur sa retraite

Dans un entretien accordé à Sorare, Kylian Mbappé a évoqué sa riche carrière. Du haut de ses 27 ans, l’international français a quasiment tout vécu. Questionné sur le sujet de la retraite, l’attaquant du Real Madrid a expliqué qu’il ne s’était jamais fixé d’âge et que la tête décidait souvent pour le corps. Mais qu’il fallait aussi savoir partir au bon moment.

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«Ce qui me manque dans ma carrière ? La facilité serait de dire gagner tous les titres mais il y a des joueurs qui ont fait plus que gagner tous les titres. Il y a toujours des choses à faire dans le foot. Je ne sais pas pour les autres domaines mais dans le foot, les gens sont amnésiques, tu peux tout gagner et ils ont oublié le lendemain et je te parle même pas si tu as gagné il y a des années. Si tu le fais pas quelqu’un prendra ta place, ça arrivera dans tous les cas parce que c’est le cycle de la vie et du sport. Si j’ai peur de l’oubli ? Dans le foot on appelle ça la petite mort. Quand tu as connu la gloire et que tu passes à la vie d’après, la vie continue en soit. Mais dans notre domaine, on peut être à la retraite jeune mais la vie continue. Par contre, je pense que le quotidien ne manquera pas. Voyager, s’entraîner ça ne manque pas (rires). Mais la compétition, ça manque. A quel âge ma retraite ? Le corps mais surtout la tête décideront. La sortie est importante pour un joueur. Je le vois avec la nouvelle génération. J’ai la chance d’avoir un petit frère et quand je regarde le foot avec lui je le vois. Des joueurs que moi je regardais quand j’étais petit, pour lui ils étaient en fin de carrière et pour lui ils sont "finito" car ils n’ont pas arrêté au bon moment. Je lui disais "t’es malade ou quoi". Comme je dis à Ethan, c’est un 2006, il ne connaît même pas le CR7 de Man United. T’arrêtes quand tu n’as plus la motivation intégrale pour faire partie du Graal. »