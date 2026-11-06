Équipe de France : Antoine Arnault très heureux de la sélection de Pablo Pagis

C’est la surprise du jour, Zinedine Zidane a dévoilé sa deuxième liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ce vendredi. Parmi les nombreuses décisions de ZZ, un choix retient particulièrement l’attention : Pablo Pagis (23 ans). Le président du Paris FC, Antoine Arnault, a également réagi à la première convocation de Pablo Pagis en équipe de France. Visiblement très fier de voir son joueur rejoindre les Bleus, il a publié un message sur ses réseaux sociaux pour saluer cette sélection.

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« Très fier, vraiment, de la sélection de Pablo Pagis en équipe de France. Le Paris FC et tous nos supporters seront derrière toi et derrière les Bleus : bravo Pablo ! », a-t-il écrit. Le dirigeant a aussi tenu à féliciter Luca Koleosho, appelé avec l’Italie, ainsi que l’ensemble des joueurs du club convoqués avec leurs sélections respectives. Cette première sélection représente une étape importante pour Pablo Pagis, qui va désormais découvrir le groupe tricolore sous les ordres de Zinédine Zidane.