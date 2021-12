Liga : la justice espagnole interdit la délocalisation de matches à l'étranger

C'est un échec cuisant pour Javier Tebas ! Déterminé depuis plusieurs saisons à délocaliser plusieurs rencontres de Liga à l'étranger, le président de la Liga a officiellement été débouté, ce jeudi, par la justice espagnole. Une information confirmée par un communiqué de la fédération espagnole et de son président Luis Rubiales. Rappelons qu'en 2018, Tebas avait fait le forcing pour que le match entre Gérone et le FC Barcelone se tienne à Miami. Une demande rejetée par les instances qui s'était finalement poursuivie en justice et le verdict est donc officiellement tombé.

La suite après cette publicité

Soutenue par le tribunal de Madrid, la Fédération espagnole a ainsi obtenu gain de cause concernant cette rencontre Gérone-Barcelone mais plus globalement sur la délocalisation de matchs de Liga à l'étranger. Début 2020, Tebas regrettait que certains matches ne puissent pas se tenir «aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite ou où que ce soit» et déclarait : «pourquoi nos fans aux Etats-Unis n'auraient-ils pas le droit d'assister à un match en direct de la Liga espagnole ? Ils peuvent le faire en NBA, en NFL... Et le reste du monde, on ne peut pas. Il y a eu beaucoup de changements à la Fifa... Ce sont de nouvelles personnes, mais avec de vieilles idées». Ce jeudi, la justice espagnole a donc tranché et c'est un sacré revers pour la patron de la Ligue espagnole.