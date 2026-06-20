L’Atlético de Madrid en pole devant le Barça pour Alejandro Grimaldo

Alors qu’il avait déjà évoqué son souhait de changer d’air cet été et ainsi de quitter le Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo est en train de prendre la direction de la Liga. En effet, les discussions avancent entre l’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen au sujet. Le club allemand réclame autour de 25 millions d’euros bonus compris pour laisser partir son latéral gauche, tandis que les Colchoneros tentent de contenir l’opération entre 18 et 20 millions d’euros selon Marca. Les négociations restent ouvertes, d’autant que le joueur, sous contrat avec Leverkusen, se montre favorable à un retour en Espagne et verrait d’un bon œil une arrivée dans la capitale madrilène.

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En parallèle, les échanges portent également sur les conditions salariales du joueur, estimées entre 10 et 13 millions d’euros annuels. Malgré cet écart de valuation, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter un compromis dans ce dossier déjà bien engagé. Grimaldo est séduit par le projet madrilène et attend désormais un accord entre les directions. De quoi faire de ce transfert une piste sérieuse du mercato estival si les positions venaient à se rapprocher. En clair, le Barça est en train de se faire largement devancer. Affaire à suivre…