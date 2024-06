Jordan Bardella tacle à son tour Kylian Mbappé

Décidément, l’équipe de France a animé la classe politique cette semaine. En amont de la victoire contre l’Autriche, pour le premier match à l’Euro 2024 (1-0), les tricolores ont tenu à réagir sur la situation politique du pays et la voix de son capitaine Kylian Mbappé s’est élevée en conférence de presse pour souligner que «les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum».

En réponse à cela, de nombreux commentaires ont émergé. Mais ce mardi matin, Jordan Bardella, président du Rassemblement national et pressenti pour être désigné Premier ministre en cas de victoire à l’Assemblée nationale, a répondu au capitaine des Bleus : «S’ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour Marcus Thuram et Kylian Mbappé, mais il faut respecter le vote des Français. Quand on est multimillionnaire, qu’on a la chance de se balader en jet-privé, je suis un peu gêné de voir ces sportifs donner des leçons à des gens qui gagnent 1400 € par mois, qui n’arrivent pas à boucler les fins de mois, qui n’ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés. C’est un peu dommage et je ne suis pas sûr que ces leçons de morales soient appréciées», a-t-il lâché sur CNews.