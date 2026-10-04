Equipe de France : les belles louanges de Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo

Ces dernières années, l’éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est clairement en train de tourner en faveur de l’Argentin. Et même si ce dernier réalise une fin de carrière exceptionnelle, la comparaison entre les deux a également pris un énorme coup en raison du déclin assez gênant de Cristiano Ronaldo. Même s’il parvient toujours à marquer des buts malgré un rendement moindre, c’est son comportement qui fait fortement jaser. Outre des signes d’énervement sur le terrain, CR7 n’a que très peu goûté au management de Jorge Jesus, le sélectionneur portugais, lors de cette trêve. Titulaire lors du premier match, l’attaquant de 41 ans a été mis sur le banc 90 minutes lors du deuxième.

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Alors qu’il allait être remplaçant pour le troisième aussi, le quintuple Ballon d’Or a tout simplement décidé de quitter le rassemblement et envisagerait sérieusement la retraite internationale. Critiqué de toutes parts, le Portugais a pu compter ce dimanche sur le soutien de Zinedine Zidane en conférence de presse : «il faut justement saluer sa grande carrière. J’ai eu la chance de l’avoir avec moi. Il m’a fait gagner beaucoup de titres. Chapeau Cristiano ! J’ai toujours beaucoup de respect pour ceux avec qui j’ai passé du temps.» Un beau message qui devrait plaire à son ancien joueur.