Coupe du Monde 2026, Équipe de France : nouvelles révélations sur la polémique Cherki-Deschamps

Le secteur offensif tricolore carbure. Pendant cette Coupe du Monde 2026, les Bleus sont en train d’afficher une force de frappe offensive conséquente, et probablement la meilleure du tournoi pour le moment. Portée par Kylian Mbappé et Michael Olise, l’attaque française fait très mal à ses adversaires. Mais forcément, avec des joueurs titulaires à ce niveau, ceux qui ont un rôle de remplaçant ont bien moins d’opportunités.

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C’est le cas de Rayan Cherki. Le joueur de 22 ans a pour l’instant dû se contenter de quatre entrées en jeu, dont seulement 5 petites minutes jouées face à la Suède en seizièmes. Et même lorsqu’il a eu un peu plus de temps de jeu, avec une vingtaine de minutes jouées contre l’Irak et puis la Norvège, l’ancien de l’Olympique Lyonnais n’a pas forcément marqué les esprits. Il y a même eu une petite polémique, après le match face à la Suède. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on a vu Cherki ignorer, dans un premier temps, Didier Deschamps qui était venu lui serrer la main.

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Cherki traverse des moments difficiles

Le quotidien L’Equipe fait le point sur cet épisode ce jeudi. On apprend que Cherki était effectivement frustré, mais plutôt contre lui-même que contre le sélectionneur national. Il voulait réussir son entrée en jeu et prouver que lui aussi a une carte à jouer dans cette équipe, sans succès. Surtout, il est aussi marqué par une situation extrasportive très compliquée à gérer, qui lui provoquerait même des nuits blanches toujours selon le média, qui ne révèle cependant pas la nature exacte de ces problèmes.

Conscient de sa situation, le staff tricolore se veut donc compréhensif et bienveillant avec le Cityzen. Clairement, aux yeux de Didier Deschamps et de ses adjoints, il n’y a aucun problème ni polémique avec Cherki. Face au Paraguay samedi, tout indique que le joueur formé à l’OL aura une nouvelle opportunité de se montrer en deuxième période et, espérons-le pour lui et pour les Bleus, enfin ouvrir son compteur dans ce Mondial.