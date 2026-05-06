Danilo Pereira détaille la transformation de Dembélé au PSG

Ce soir, le PSG va défier le Bayern Munich lors d’une manche retour de Ligue des Champions sous haute tension. Et à l’Allianz Arena, les Parisiens arrivent avec une attaque qui pourrait faire frissonner les Bavarois. Dans le lot, Ousmane Démbélé, Ballon d’Or 2025, est bien présent. Décisif à trois reprises lors du match aller, l’ancien attaquant du FC Barcelone a complètement changé de dimension depuis son arrivée dans la capitale en 2023. Sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Vernon est même devenu l’élément central du onze en C1.

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Danilo Pereira, passé par le PSG entre 2020 et 2024 (actuellement sous les couleurs d’Al-Ittihad), a expliqué son importance lors d’un entretien accordé à L’Équipe. « Ousmane est bien plus mature. Il a une influence considérable sur la manière dont le PSG joue, car les gens croient en lui. En ressentant cette importance, il parvient à être très influent et il sait conclure les occasions comme personne d’autre », constate le Portugais. « Avant un match durant lequel la pression est importante, il aime lancer une blague ou faire une remarque décalée pour que le groupe se détende. Il va plaisanter de la même manière avec un directeur sportif qu’avec un responsable de l’équipement. Cela en dit long sur sa personnalité ». La version 2026 du buteur a l’air de plaire !

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