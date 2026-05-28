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Ligue des Champions

LdC : la sortie forte de Mikel Arteta sur Luis Enrique

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mikel Arteta aux côtés de Luis Enrique @Maxppp
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J-2 avant la finale de l’UEFA Champions League entre le PSG et Arsenal. Avant ce rendez-vous à Budapest, Mikel Arteta s’est exprimé dans les colonnes de Marca. L’occasion pour le technicien espagnol d’évoquer son adversaire parisien, Luis Enrique. Les deux hommes se connaissent très bien puisqu’ils ont joué ensemble au Barça.

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«Je garde un excellent souvenir de lui, de sa façon d’aborder les jeunes et de son propre jeu. En tant qu’entraîneur, il a su faire preuve d’un leadership exceptionnel, persévérer malgré les critiques et remporter des victoires éclatantes. C’est un exemple pour tous.» Lucho appréciera ces jolis mots.

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