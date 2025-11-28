Menu Rechercher
La somme que le Barça a gagné grâce à Cucurella

Par Max Franco Sanchez
Marc Cucurella avec Chelsea @Maxppp

Considéré comme un des meilleurs du monde à son poste, Marc Cucurella a, comme beaucoup de grands joueurs, fait ses classes du côté de La Masia du FC Barcelone. Marca révèle d’ailleurs que le Barça, qui l’avait vendu à Eibar pour seulement 2 millions d’euros en 2019, a par la suite continué à recevoir de l’argent pour son joueur.

Notamment en exerçant son option de rachat puis en le vendant à Getafe, tout comme le club a aussi reçu un petit chèque sur son transfert de Getafe à Brighton. Au total, les Barcelonais ont empoché 9,8 millions d’euros pour le champion d’Europe 2024. Mais peut-être que les Blaugranas auraient bien aimé l’avoir dans l’équipe actuellement…

