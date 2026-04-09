La réponse de CR7 sur la mise à jour de son palmarès

Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo souhaite atteindre la barre des 1000 buts en carrière avant de raccrocher les crampons. Le Portugais est de plus en plus proche d’atteindre cet objectif et souhaitera aussi glaner un premier titre avec Al-Nassr depuis sa signature en 2023. Ou du moins, cela était le cas avant. Car selon plusieurs médias, la FIFA a décidé de reconnaître la Coupe arabe des Clubs qu’il a remporté la saison dernière.

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Ce tournoi est organisée par l’UAFA et n’était pas reconnu par la FIFA. Et alors que certains accusent l’instance du football mondial de favoriser le Portugais en reconnaissant la compétition, le principal intéressé a réagi sur son compte Instagram. Sous un post dénonçant une persécution disproportionnée autour de CR7, il a répondu : «l’acceptation est une vertu» comme pour signifier que les haters devaient finir par accepter qu’il a bien gagné un titre avec son club.