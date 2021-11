OL-OM : les nouvelles révélations de Jacques Cardoze

La suite après cette publicité

« C'était la position claire du club : respecter la décision de l'arbitre, qui devait la prendre (d'arrêter ou de reprendre le match, NDLR). C'était une décision sportive avant tout. Il fallait prendre en compte l'état psychologique de nos joueurs. » Hier soir, après l’annonce de l’arrêt définitif du match OL-OM, Pablo Longoria était venu expliquer la position du club phocéen.

Pour l’OM, la donne est claire : l’arbitre du match OL-OM, Ruddy Buquet, a toujours été contre le fait de reprendre le match et point barre. Mais depuis hier, l’OL, par l’intermédiaire de Jean-Michel Aulas, la LFP et le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes se renvoient la balle à tour de rôle. Si la Ligue ne manquera pas de faire la lumière sur ces événements, le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze, est venu au micro de RMC Sport pour en remettre une couche.

Les Marseillais ont cru que la rencontre allait reprendre

« L’arbitre a été très clair. Il a dit qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire reprendre la rencontre. Je n’étais pas dans le vestiaire des arbitres, mais j’en ai discuté avec Pablo Longoria, il n’a jamais voulu reprendre. Qu’il y ait eu des discussions sur le contexte autour du stade, comme à Nice, et la possibilité de faire empirer les choses à la suite d’un arrêt précoce, oui. C’est normal, le Préfet s’intéresse avant tout à la sécurité des 50.000 présentes ce dimanche soir. C’est logique. Mais l’interprétation que peuvent en faire certains n’est pas notre positon. »

Les Marseillais n’ont donc jamais voulu reprendre la rencontre. Pourtant, Cardoze avoue que les Phocéens ont, à un moment, cru que le match allait reprendre. Pour rappel, le speaker du Groupama Stadium a fait une annonce indiquant que la rencontre allait reprendre, des policiers armés de boucliers sont venus se poster à côté des poteaux de corner et des filets amovibles avaient également été sortis. Sur quel ordre ?

À l’OL, on assure que l’arbitre voulait reprendre la rencontre, avant de changer d’avis. Une version que Cardoze conteste. « Monsieur Aulas dit que l’arbitre voulait reprendre le match, cela lui appartient. Nous, on a eu une position très claire de la part de Monsieur Buquet. C’était qu’il ne souhaitait pas reprendre. Était-ce un coup de bluff ? Je n’en sais rien. (…) Le fait est que nous aussi on a considéré, à un moment donné, que le match allait reprendre. » Difficile d’y voir clair…