LdC, 3e tour de qualification : porté par Greenwood, Fenerbahçe bat Sturm Graz

Possible adversaire de l’OL en barrage de Ligue des Champions, Fenerbahçe a rempli la première partie de sa mission. En s’imposant 2-0 face aux Autrichiens de Sturm Graz (Autriche), les Turcs ont pris une option sur la qualification pour le prochain tour. Talisca avait ouvert le score d’une belle frappe croisée à l’entrée de la surface (9e, 1-0), puis Mason Greenwood a fait le show.

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L’ancien Marseillais a inscrit le but du 2-0 juste avant la pause en déclenchant une lourde frappe du pied gauche (45e). La manche retour se jouera mardi prochain en Autriche. Le qualifié affrontera le vainqueur de l’autre double confrontation entre l’OL et le Sparta Prague. Les Tchèques s’étaient imposés 2-1 hier soir lors du match aller.