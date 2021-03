Election à la FFF : Noël Le Graët réélu

Noël Le Graët garde les commandes du Comité exécutif de la FFF pour la mandature 2021-2024 ! Le candidat sortant de 79 ans vient de l'emporter sur les deux autres, Frédéric Thiriez et Michel Moulin, sans grande surprise. Alors que le scrutin de l'élection présidentielle de la FFF se déroulait ce samedi matin, avec une assemblée générale élective prévue en visio-conférence à partir de 11 heures, c'est la liste du natif de Bourbriac que les 218 membres de l'Assemblée fédérale ont désigné au premier tour.

Il sera accompagné de onze autres femmes et hommes pour sa nouvelle mandature, ici nommés : Brigitte Henriques (Vice-présidente déléguée), Laura Georges (Secrétaire Générale), Phillipe Diallo (Trésorier Général), Jean-Michel Aulas, Eric Borghini, Albert Gemmrich, Hélène Schrub, Marc Keller, Philippe Lafrique, Pascal Parent et Jamel Sandjak. C'est le quatrième mandat consécutif pour le Breton, qui préside la Fédération française de football depuis bientôt dix ans, et qui avait été élu le 18 juin 2011 pour la première fois, avant d'être réélu en 2012 et 2017.

Une victoire écrasante pour Noël Le Graët

«La liste conduite par Noël Le Graët a été élue au Comité exécutif de la Fédération Française de Football pour la mandature 2021-2024 lors de l'Assemblée fédérale réunie ce samedi 13 mars à Paris. Noël Le Graët a été réélu samedi matin pour quatre ans à la présidence de la Fédération Française de Football, lors de l'Assemblée élective au siège de la FFF, à Paris. Lors du vote organisé "à distance" auprès des délégués du football français, la liste de Noël Le Graët a obtenu 73,02 % des voix au premier tour. Elle a devancé la liste conduite par Frédéric Thiriez (25,11 %) et celle menée par Michel Moulin (1,87 %). Noël Le Graët a été élu président de la FFF le 18 juin 2011. Il a été réélu le 15 décembre 2012, puis le 18 mars 2017» a annoncé la Fédération Française de Football dans un communiqué sur son site officiel.

Si son bilan sportif est bon, avec une finale lors de l’Euro 2016 organisé en France et en point d'orgue le titre de champion du monde 2018 glané par l'équipe A, Le Graët fait l'objet de nombreuses polémiques. Une tribune signée par plusieurs responsables associatifs et relayée par le site du Monde vendredi, l'accuse notamment de « laxisme » sur les sujets du sexisme, du racisme et de la « LGBTIphobie ». On y évoque, entre autres, ses sorties médiatiques mal senties sur l'homophobie dans les stades ou sur l'équipe de France féminine - dont le récent « elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal » -.

Tout en rappelant ses affirmations choquantes comme : « le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu », ou encore « je n’arrêterai pas les matchs, je suis contre totalement. (…) Je ne veux pas être pris en otage de l’homophobie. » Malgré tout, pour beaucoup d'observateurs, l'opposition n'apportait pas une alternative crédible. L’ancien président de l’En avant Guingamp ayant des soutiens de poids, comme celui de Jean-Michel Aulas, ou d'autres dans le monde amateur qui représentait encore en 2019-20 le principal poste de dépenses de la FFF (39 %).