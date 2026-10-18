Nice : la réaction de Pantaloni après le revers à Lyon

Au micro de Ligue 1+, Olivier Pantaloni a exprimé des regrets après la défaite de l’OGC Nice face à l’OL (2-1), tout en se montrant fier de la réaction de ses joueurs en seconde période. « Je suis fier de ce qu’ont fait les joueurs, notamment en seconde mi-temps. En première, on voulait être solide, mais on a joué un peu trop bas, on a trop subi », a analysé l’entraîneur niçois.

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Le technicien a notamment regretté le manque d’efficacité de son équipe après la pause, avant de revenir sur le but refusé à Elye Wahi en fin de rencontre pour une position de hors-jeu. « On a beaucoup de regrets sur nos occasions de la deuxième période où on s’est libéré et où on a montré un autre visage. On va essayer de tirer le positif de ce match pour continuer à avancer. Le but refusé de Wahi à la fin pour hors-jeu ? C’est cruel, ça se joue à un centième de seconde », a-t-il conclu.