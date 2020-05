Danemark : des tribunes virtuelles à Aarhus

Le Borussia Mönchengladbach a placé des répliques en carton de ses supporters dans son stade pour amener une atmosphère plus joyeuse que celle du huis clos. Au Danemark, un club a également mis en place un projet fou pour révolutionner les matches sans spectateurs. Le club d'Aarhus, troisième de 3F Superliga (D1 danoise), va installer des écrans dans son stade sur lesquels apparaîtront ses supporters, mais également des fans neutres et visiteurs. Le club danois l'a annoncé sur son site officiel.

Un dispositif rendu possible via la plateforme Zoom et qui sera mis en place lors de la reprise du championnat fin mai, contre le Randers FC. De plus, cela ne coûtera pas un centime aux supporters. Les fans seront rassemblés par vingtaine sur chaque écran, en fonction du positionnement qu'il ont choisi dans le stade. Ainsi, ils pourront supporter leur équipe devant leur ordinateur. Les joueurs se sentiront eux poussés pour aller chercher la victoire dans un stade officiellement vide.