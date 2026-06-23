CdM 2026, Portugal : le but record de Cristiano Ronaldo contre l’Ouzbékistan

Muet contre le Congo, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à réagir face à l’Ouzbékistan. Dès la 6e minute, le capitaine portugais a repris avec puissance un centre de João Cancelo venu de la droite pour ouvrir le score et permettre au Portugal de lancer idéalement sa rencontre après son nul frustrant contre la RD Congo (1-1).

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo surgit au premier poteau et fait trembler les filets ⚽️

Le capitaine portugais ouvre son compteur dans cette Coupe du Monde et donne l'avantage aux siens.

Le Portugal mène 1-0.

Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRtqig#CDM2026 #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/6OlipI8xqg — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 23, 2026

Cette réalisation est historique pour la star portugaise. Grâce à ce but, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Il rejoint également Eusébio en tête du classement des meilleurs buteurs portugais de l’histoire du Mondial avec neuf réalisations. Un nouveau record qui vient enrichir un peu plus la légende de l’attaquant de 41 ans.