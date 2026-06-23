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Coupe du Monde

CdM 2026, Portugal : le but record de Cristiano Ronaldo contre l’Ouzbékistan

Par Samuel Zemour
1 min.
Portugal 5-0 Ouzbékistan
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1 1.13 N 9.00 2 16.0 bonus 100€

Muet contre le Congo, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à réagir face à l’Ouzbékistan. Dès la 6e minute, le capitaine portugais a repris avec puissance un centre de João Cancelo venu de la droite pour ouvrir le score et permettre au Portugal de lancer idéalement sa rencontre après son nul frustrant contre la RD Congo (1-1).

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Cette réalisation est historique pour la star portugaise. Grâce à ce but, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Il rejoint également Eusébio en tête du classement des meilleurs buteurs portugais de l’histoire du Mondial avec neuf réalisations. Un nouveau record qui vient enrichir un peu plus la légende de l’attaquant de 41 ans.

Pub. le - MAJ le
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