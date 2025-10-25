Pierre Sage donne la recette du succès époustouflant contre l’OM

Lens est sur un nuage. Alors que cette 9e journée n’est pas encore terminée, les Artésiens sont actuellement assis à la deuxième marche de cette Ligue 1, à la suite de leur victoire contre l’Olympique de Marseille (2-1). Face à des Olympiens qui ont eu la possession du ballon et qui ont ouvert la marque grâce à Greenwood, les Lensois ont d’abord été mis en difficulté. Mais cinquante secondes seulement après le but marseillais, Odsonne Édouard était fauché dans la surface par Benjamin Pavard.

L’ancien Parisien, arrivé cet été dans le Nord, transformait son penalty d’une panenka pour permettre à Lens de recoller au score. Dans la précipitation, à certains et par moments naïfs, Lens avait multiplié les pertes de balles en première période, ne profitant pas assez de certaines erreurs techniques marseillaises. Un point sur lequel Pierre Sage a insisté à la mi-temps. « Un coup de gueule à la mi-temps ? Non, c’est parce que c’est un problème tactique, on a réglé cet aspect. Je les ai surtout mobilisés sur le fait qu’on rendait trop vite le ballon. Et le dernier aspect, c’était la gestion des détails puisqu’on a failli, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, prendre un deuxième but et on a été bien heureux que Madame Frappart siffle », relatait l’entraîneur lensois au micro de Ligue 1+, après le match.

Un succès de prestige pour Sage et Lens

Au retour des vestiaires, Lens avait pris l’ascendant. Plus tranchants, plus incisifs, portés par un très bon Thauvin et poussés par un Bollaert en ébullition, les Artésiens profitaient d’un corner de Thomasson et d’une déviation malheureuse de Pavard pour prendre l’avantage. Meilleur dans la gestion de ses momentums, Lens a également assuré défensivement, à l’image de Samson Baidoo, qui a reçu la note de 7,5 sur 10 dans nos colonnes. « J’ai trouvé qu’on a fait preuve de beaucoup plus de maîtrise et de calme, maîtrise émotionnelle en deuxième période », a déclaré Sage, qui refuse encore de s’enflammer.

« Cette victoire ? Une récompense pour les joueurs, pour le club et les supporters et pour les membres du staff, mais on est encore loin du compte. Et comme l’appétit vient en mangeant, vivement le prochain match (à Metz, mercredi). » Avec cette sixième victoire en neuf journées, Lens poursuit sa belle série de cinq matchs sans défaite. Dauphin du PSG, le club artésien confirme donc son retour au premier plan et peut rêver d’une saison aussi belle que prometteuse.