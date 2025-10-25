Ligue 1 : le RC Lens devient deuxième en battant l’OM

Celui qui gagnait la rencontre de ce soir faisait une grande opération dans le peloton de tête. Ce samedi, le RC Lens, sixième au coup d’envoi, pouvait passer devant l’OM en cas de victoire. De son côté, un succès garantissait le trône de leader à la fin de la journée pour les Phocéens. Battus en milieu de semaine sur la pelouse du Sporting CP, les Marseillais avaient envie de se rassurer avec un sixième succès de rang en Ligue 1. Pour ce faire, Roberto De Zerbi décidait de reconduire un Benjamin Pavard en difficulté au Portugal et alignait Robinio Vaz à la pointe de l’attaque. De son côté, Pierre Sage a fait confiance à une attaque Saïd-Edouard-Thauvin. D’entrée, la rencontre est partie sur des bases très intenses. Les plus pressants ont été les Marseillais. Désireux de l’emporter, les Phocéens se sont procurés les premières occasions de la rencontre avec des ailes Paixao et Greenwood incisives (3e, 5e). Acculés en défense, les Sang et Or n’ont rien eu à se mettre sous la dent et ont logiquement concédé l’ouverture du score. Trouvé à l’entrée de la surface de réparation par Weah, Mason Greenwood, auteur d’un quadruplé la semaine dernière, ne s’est pas posé de questions et a ouvert le score d’une superbe frappe du droit (0-1, 17e). Bizarrement, ce but a coupé les ailes des hommes de Roberto De Zerbi. Soudainement plus craintif, l’OM a fait une erreur sur la première incursion lensoise. Auteur d’une rencontre calamiteuse face au Sporting, Benjamin Pavard s’est encore rendu coupable d’une faute stupide en crochetant Odsonne Edouard dans la surface. Après visionnage de la VAR qui a corrigé l’erreur de Stéphanie Frappart, l’attaquant formé au PSG s’est fait justice d’une belle panenka et a remis les deux équipes à hauteur (1-1, 22e).

Dès lors, en proie au doute, Marseille n’a pas trouvé les arguments pour répondre l’envie lensoise à l’instar d’un Robinio Vaz parfaitement muselé par Samson Baidoo tout au long du match. Bien plus entreprenants, les Artésiens ont cherché à doubler la mise avant la pause et ne sont pas passés loin de mettre la tête des Marseillais sous l’eau à de nombreuses reprises. Au retour des vestiaires, les duels sont devenus de plus en plus durs. Poussés par un public incandescent, les Sang et Or ont continué d’accélérer pour prendre l’avantage face à des Marseillais en manque d’inspiration offensive face à un bloc si resserré. Finalement, Lens n’a pas tardé à reprendre l’avantage. Sur un corner très bien tiré par Thomasson, Benjamin Pavard a été poussé à la faute et a marqué contre son camp (2-1, 53e). Sous l’eau cette semaine, l’ancien Bavarois a coûté cher aux Phocéens en étant grandement impliqué dans la défaite à Lisbonne mercredi avant d’être encore cataclysmique ce samedi. Dès lors, Lens a pris la décision de défendre en nombre. Se contentant d’agir en contre, les locaux ont mis à contribution un Geronimo Rulli impérial sur de nombreuses situations (62e, 71e, 83e). En face, Marseille a tenté de revenir au score mais s’est heurté à un bloc lensois trop compact et trop bien organisé. Ainsi, hormis une frappe dangereuse de Pierre-Emerick Aubameyang (54e), l’OM ne s’est pas procuré d’occasions majeures pour égaliser à l’image de corners trop mal tirés pour inquiéter la défense artésienne. Ainsi, les Marseillais ont concédé une troisième défaite en Ligue 1 cette saison. Un revers frustrant qui empêche l’OM de s’offrir le trône de leader en Ligue 1. De son côté, Lens peut se féliciter et s’offre la deuxième place du classement avec ce succès de gala.