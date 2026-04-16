Le Bayern Munich met déjà la pression sur le PSG

Les demi-finales de Ligue des Champions sont connues. Et forcément, sur le papier du moins, ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich semble un peu plus alléchant que le duel entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Tombeur du Real Madrid, avec une véritable exhibition offensive sur l’ensemble des deux rencontres, le Bayern est un rival très sérieux pour l’équipe de Luis Enrique. Autant dire que l’affiche entre Parisiens et Bavarois s’annonce particulièrement passionnante avec autant de stars sur le terrain.

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D’un côté, le champion d’Europe en titre qui continue de rouler sur ses adversaires sur la scène européenne, ayant largement surclassé Chelsea et Liverpool en huitièmes et en quarts, et de l’autre, un Bayern porté par des joueurs en forme comme Michael Olise et Harry Kane. Qui est le favori ? Difficile de se mouiller, même si du côté du club allemand, on semble pour l’instant se placer en position d’outsider, laissant le statut de favori aux Parisiens. Et ce, même si le Bayern Munich a gagné les cinq dernières confrontations en Ligue des Champions.

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« Le défi le plus difficile »

« Il n’y a que des matchs difficiles, nous n’avons pas le luxe pour l’instant de décider si Paris est plus compliqué que le Real Madrid. Mais je pense que c’est tout simplement le défi le plus difficile qui soit, et il faudra absolument tout donner pour remporter ces matchs », a d’abord indiqué en conférence de presse Vincent Kompany, qui sera d’ailleurs suspendu pour le match aller. « Mais la conviction que nous pouvons y arriver est évidemment présente », a tout de même ajouté le Belge. « On sait que le PSG est une équipe pleine de qualité, ils jouent très bien, ce sera évidemment un match difficile », a expliqué Michael Olise.

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« Nous sommes l’un des outsiders. Ils ont gagné deux fois (en quarts, NDLR) et sont les gagnants de l’an dernier. Si quelqu’un est favori, c’est bien le Paris Saint-Germain », a indiqué le directeur général bavarois Jan-Christian Dreesen. « Nos matchs ces dernières années ont toujours été serrés, en Ligue des champions et en Coupe du monde des clubs. Ces deux matchs ne seront pas différents. J’attends avec impatience le match à Paris puis ici avec le soutien de nos supporters. Ils ont été formidables ce soir et j’espère qu’ils le seront à nouveau contre Paris », a indiqué Neuer. Rendez-vous à la fin du mois avec ce match aller qui se jouera le 28 avril au Parc !