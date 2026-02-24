Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Atlético de Madrid : la passe décisive de Jan Oblak à Alexander Sorloth contre Bruges

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
oblak @Maxppp

Le premier des huit matches retour de barrages de Ligue des Champions avait lieu ce mardi soir à Madrid. Après avoir été accroché à Bruges lors du match aller (3-3), l’Atlético n’avait pas le droit à l’erreur au Civitas Metropolitano. Et ce sont bien les Colchoneros qui ont ouvert le score.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
🤯 LA PASSE DÉCISIVE D'OBLAK POUR SØRLOTH !

🔥 Le Norvégien met l'Atlético sur la route de la qualification face à Bruges sur CANAL+FOOT !

#ATMBRU | #UCL
Voir sur X

Trouvé sur un long dégagement de Jan Oblak, Alexander Sorloth s’est joué du défenseur adverse pour tromper le portier belge d’une frappe puissante en pivot. Une joie de courte durée car les Matelassiers ont été rejoints avant la pause par Bruges.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atlético
Alexander Sørloth
Jan Oblak

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Alexander Sørloth Alexander Sørloth
Jan Oblak Jan Oblak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier