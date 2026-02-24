Ligue des Champions
Atlético de Madrid : la passe décisive de Jan Oblak à Alexander Sorloth contre Bruges
1 min.
@Maxppp
Le premier des huit matches retour de barrages de Ligue des Champions avait lieu ce mardi soir à Madrid. Après avoir été accroché à Bruges lors du match aller (3-3), l’Atlético n’avait pas le droit à l’erreur au Civitas Metropolitano. Et ce sont bien les Colchoneros qui ont ouvert le score.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 19:13
Trouvé sur un long dégagement de Jan Oblak, Alexander Sorloth s’est joué du défenseur adverse pour tromper le portier belge d’une frappe puissante en pivot. Une joie de courte durée car les Matelassiers ont été rejoints avant la pause par Bruges.
