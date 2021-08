JT Foot Mercato : le marché s'enflamme enfin !

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Selon le médias AS, le PSG ne pourra rien faire pour retenir Kylian Mbappé dans la capitale, la décision du joueur étant déjà prise et le club parisien en est totalement conscient. Cristiano Ronaldo sera aussi en fin de contrat en juin prochain, et serait le choix numéro 1 pour remplacer l'attaquant français comme l'indique le journal ibérique. La Gazzetta dello Sport quant à elle, annonce que l'international français devrait donner sa décision sur son avenir auprès de ses dirigeants lundi prochain. Affaire à suivre.

Chez le rival marseillais, le mercato continue. Annoncé comme potentielle recrue à l'OM, Daniel Wass a repris l'entraînement à Valence. Plusieurs médias dont la Cadena COPE évoquaient hier qu'il n'était plus forcément si convaincu de vouloir partir. L'OM peut craindre la suite.

Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, confirme dans un entretien à RMC, l'intérêt de l'AC Milan pour Yacine Adli. Le milieu de terrain de 21 ans pourrait donc connaître ses derniers jours en Gironde. Le président des Girondins espère un chèque de 15 M€ car 40 % de la plus-value doit revenir au PSG, qui l'avait vendu 5,5 M€ en 2018.

Les infos du jour à l'étranger

Barré par la concurrence à Chelsea, Tammy Abraham devrait très bientôt porter les couleurs de l'AS Roma selon la Gazzetta dello Sport. Les Giallorossi comptent mettre le paquet pour recruter l'attaquant anglais, en proposant 40 M€ et des bonus, qui feraient grimper la note à 45 M€. Une somme qui lui permettrait de devenir la recrue la plus chère de l'histoire du club. Si l'affaire ne se fait pas, la Roma penserait à l'Iranien Sardar Azmoun (Zenit)

À Milan, l'Inter cherche toujours le remplaçant d'Achraf Hakimi sur son côté droit. Sky Italia rapporte que le club Nerazzurri a offert 12 M€ au PSV Eindhoven pour s'attacher les services de Denzel Dumfries (25 ans). Le club néerlandais réclamerait 2 M€ supplémentaires.

Selon les informations de Sport, Ronald Koeman a été recalé par la direction du Barça concernant le recrutement de deux nouveaux joueurs. Le technicien néerlandais souhaitant l'arrivée d'un milieu de terrain et d'un attaquant, le président Laporta aurait recalé son entraîneur, souhaitant des départs avant de se renforcer.

Le focus du jour

En fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé attendrait toujours un signe du Real Madrid pour partir cet été. Le club madrilène, lui, ne semble pas pressé et ferait durer le plaisir. En tous cas, Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair en conférence lors de la présentation du sextuple ballon d'or : "Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant." Sauf que le Français ne souhaiterait pas prolonger, et ferait le pressing pour partir dans la capitale espagnole. En tous cas, les Merengues ont tout prévu en cas d'arrivée de Mbappé ! Le joueur signerait un contrat de six ans. Son salaire annuel serait de 25 M€ et il toucherait une prime à la signature de 40 M€. Ca c'est si, il arrive libre en 2022. Car si le Real veut se l'offrir dès cet été, il faudra se montrer convaincant avec la direction parisienne qui attendrait un chèque de 200 M€ pour lâcher sa pépite...

Les officiels du jour

Giulian Biancone quitte Monaco, de manière définitive cette fois. Après un prêt au Cercle Bruges la saison dernière, le latéral droit de 21 ans signe à Troyes. Selon nos informations, ce transfert est estimé à 2,5 M€, en plus d'un pourcentage à la revente.

Après trois ans à Metz, Mamadou Fofana (23 ans) quitte la Moselle pour s'engager en Ligue 2 avec Amiens. Le défenseur central malien a signé un contrat de 5 ans avec les Messins.

Toujours en Ligue 2, le milieu de terrain de 19 ans, Rassoul Ndiaye, a prolongé son contrat avec Sochaux, son club formateur, jusqu'en 2024.