Coupe du Monde 2026 : la Fédération espagnole supprime Donald Trump des photos

La Fédération espagnole de football (RFEF) a fait disparaître Donald Trump des photos officielles de la célébration du sacre mondial publiées sur ses réseaux sociaux. Le président américain, présent lors de la remise du trophée après la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0, a.p), apparaissait pourtant aux côtés des joueurs et du staff sur le cliché initial.

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Cette décision intervient après une séquence qui avait suscité des réactions lors de la cérémonie. Selon plusieurs images diffusées après la rencontre, la présence de Trump sur la photo des champions avait créé un moment de flottement, certains souhaitant que l’image reste centrée sur l’équipe espagnole. La RFEF a finalement privilégié une version sans le président américain dans sa communication officielle.