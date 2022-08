PL : Man United domine Liverpool et lance enfin sa saison

Bousculé par un mercato estival qui n'avance pas, avec l'ombre d'un départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United a débuté la saison de la pire des manières avec deux défaites en deux rencontres, dont une humiliation à Brentford (4-0). Avec la présentation de Casemiro devant Old Trafford avant la rencontre, les Red Devils devaient absolument enfin lancer leur saison face à leur meilleur ennemi : Liverpool. Premiers choix forts pour Ten Hag : Varane débutait sur le banc aux côtés de Martinez, à la place de Maguire. Rashford, Sancho et Elanga occupaient l'attaque, alors que Ronaldo débutait sur le banc. Rapidement, les hommes de Ten Hag ont beaucoup posé de problèmes aux Reds, privés de neuf joueurs, ce lundi. Après un excellent début de match des locaux, Elanga trouvait le poteau (10e), avant un sublime enchaînement de Sancho, qui ouvrait le score (1-0, 16e).

En difficulté, les Reds ne parvenaient pas à produire leur jeu et confirmaient leur début de saison compliquée. Mieux dans les duels et mieux techniquement, Man United parvenait logiquement à faire le break grâce à une belle conclusion de Rashford, trouvé par Martial quelques secondes après l'entrée en jeu du Français (2-0, 53e). Rashford, auteur d'une belle performance, aurait pu s'offrir un doublé après un sublime enchaînement (76e). Mais finalement, après une reprisée détournée de Carvalho, Salah suivait bien et parvenait à revenir au score (2-1, 81e). Au terme d'un match abouti, c'est bien la formation mancunienne qui est sortie victorieuse de ce choc et a pu enfin lancer sa saison. Manchester United ira à Southampton, alors que les Red Devils, toujours privés de victoire, devront s'imposer contre Bournemouth.