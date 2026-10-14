« J’ai le droit de le trouver nul » : Serge Aurier en remet une couche sur Sirigu

Plus de dix ans après, Serge Aurier reste malgré lui associé à l’affaire Périscope, qui avait profondément marqué la saison 2015/2016 du Paris Saint-Germain. Sans mesurer la portée de ses déclarations ni même sans savoir qu’il était écouté par des milliers de personnes en direct, l’Ivoirien avait durement critiqué son entraîneur Laurent Blanc, le qualifiant de «fiotte», mais aussi son coéquipier Salvatore Sirigu, qu’il avait traité de «guez» (nul).

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Dans l’émission Détective Mathoux de Canal+, Aurier est revenu sur cet épisode, présentant par ailleurs des excuses scénarisées à Laurent Blanc. Il n’a en revanche pas cherché à se faire pardonner par Sirigu. «Lui, il a le droit de me trouver nul et j’ai le droit de le trouver nul. Mais à ce moment-là, ce n’est pas le bon endroit où il faut aller le dire», reconnaît toutefois l’ancien international ivoirien.