PSG - Borussia Dortmund : les compositions officielles

C’est le grand soir au Parc des Princes. Pour le coup d’envoi des phases de groupe de Ligue des champions, le PSG accueille d’entrée le Borussia Dortmund (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Dans un groupe très relevé en compagnie de l’AC Milan et de Newcastle, les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur devant leur public, où ils viennent de s’incliner contre Nice (2-3).

Luis Enrique ne réserve aucune surprise majeure dans son 4-3-3 de départ. Marquinhos est de retour dans l’axe de la défense aux côtés de Skiriniar, tandis que Hakimi et Hernandez restent dans les couloirs. Incertain, Ugarte est bien présent dans l’entrejeu, associé à Zaïre-Emery et Vitinha. Enfin, le trio offensif 100% français est aligné pour la première fois avec Dembélé, Kolo Muani et Mbappé. En face, le BVB se présente en 5-3-2 sans numéro 9 de métier puisque Haller est sur le banc. Malen et Adeyemi évolueront ainsi sur le front offensif devant Can, Sabitzer et Brandt.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Borussia Dortmund : Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson – Can, Sabitzer, Brandt – Malen, Adeyemi

