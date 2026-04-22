Chelsea vire déjà Liam Rosenior !

Un siège éjectable. Depuis quelques années, le banc de Chelsea est tout sauf confortable. Depuis l’arrivée de BlueCo, les entraîneurs ont une durée de vie très limitée. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino et Enzo Maresca ont été de passage et ne se sont pas inscrits dans la durée. En janvier dernier, les pensionnaires de Stamford Bridge espéraient que Liam Rosenior ne subirait pas le même sort que ses prédécesseurs. Jeune et motivé, l’Anglais de 41 ans a reçu une belle promotion de la part de ses dirigeants après un bon travail réalisé du côté de Strasbourg.

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Preuve de la confiance du CFC envers lui, le club anglais lui a offert un contrat de 6 ans et demi. Le tout avec un salaire estimé à 4,6 M€ par an. Todd Boehly et les têtes pensantes londoniennes lui ont surtout donné carte blanche pour diriger l’équipe première. Mais après seulement un peu plus de 3 mois, le pari Rosenior a échoué. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions et des attentes de ses boss. La défaite face à Brighton en Premier League le 21 avril a précipité sa chute. Le lendemain, une réunion de crise s’est tenue à Londres, où plusieurs médias anglais ont annoncé que la fin était proche pour Rosenior.

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Londres express

Un entraîneur peu apprécié par les supporters, qui ont réclamé son départ, mais aussi par une partie de ses joueurs, qui n’étaient pas fans de son style et de ses méthodes. Plutôt que d’attendre la fin de la saison 2025-26, Chelsea a finalement décidé de se séparer de Liam Rosenior. La nouvelle a été officialisée aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. «Chelsea s’est séparé aujourd’hui de son entraîneur principal, Liam Rosenior. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Liam et à son équipe pour tous leurs efforts durant leur passage au sein du club. (…) Le club n’a pas pris cette décision à la légère, mais les résultats et les performances récents sont en deçà des attentes, alors que la saison est encore longue. Chelsea souhaite à Liam beaucoup de succès pour l’avenir», écrit le communiqué, révélant au passage que «Calum McFarlane prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim jusqu’à la fin de la saison.»

L’aventure de Rosenior à Chelsea aura été de courte de durée (11 victoires, 2 nuls, 9 défaites). Pour lui, qui rêvait de faire ses preuves dans l’élite anglaise et dans son pays, où il est très dur de se faire une bonne réputation, c’est un énorme coup dur. C’est aussi un gros échec pour les Blues, qui vont devoir nommer un troisième entraîneur cette année. Les médias britanniques ont précisé ces dernières heures que le club veut un entraîneur expérimenté et habitué aux joutes en Premier League et au haut niveau. Tout le contraire de Maresca et de Rosenior, qui devrait toucher un beau chèque après avoir été éjecté de son siège en un peu plus de 3 mois. Un nouveau record pour Boehly et le CFC.