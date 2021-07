Julian Nagelsmann expose son plan de bataille pour le Bayern Munich et le mercato

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Ce mercredi 7 juillet marquait le début officiel de la saison du Bayern Munich. Avant de diriger sa première séance d'entraînement cet après-midi, Julian Nagelsmann, nommé entraîneur le 27 avril dernier, a été présenté à la presse ce matin. Accompagné d'Oliver Kahn (président) et d'Hasan Salihamidžić (directeur sportif), il a confié : «ça fait du bien. Je suis très heureux d'être l'entraîneur du Bayern Munich. Ce sera une préparation passionnante et une première saison passionnante. Les premiers entretiens avec les joueurs et les entraîneurs se sont très bien passés. Je suis heureux que l'entraînement commence aujourd'hui».

Pas de recrue supplémentaire en défense

Fier de la confiance accordée, puisqu'on lui a fait signer un bail de 5 ans, le coach de 33 ans va diriger une formule 1 avec des éléments expérimentés et parfois plus âgés que lui comme Manuel Neuer. «C'est toujours une question de comment vous parlez aux joueurs. Il s'agit de vous mettre à leur place. Chaque joueur du Bayern veut se développer. Je suis encore jeune, mais nous pouvons le faire ce ne sera pas un problème que Manuel soit un peu plus âgé (...) Il restera capitaine. C'est un capitaine exceptionnel. Il en va de même pour le conseil d'équipe. Celui-ci veille à ce que les choses soient discutées dans un groupe plus restreint. David Alaba est parti, nous nommerons un joueur à sa place».

Il faudra aussi le remplacer sur le pré, ainsi que Jérôme Boateng. Mais Nagelsmann a ce qu'il faut. «C'est tout à fait normal que des joueurs viennent et quittent le club. Nous avons de jeunes joueurs très talentueux. J'ai longtemps regardé Tanguy Nianzou, c'est un talent hors du commun. Je connais Dayot Upamecano depuis longtemps, bien sûr, et je lui fais confiance pour jouer aussi. Il en va de même pour Pavard, Hernández. Nous avons suffisamment de joueurs à ces postes. Les joueurs expérimentés peuvent soutenir les jeunes joueurs, je ne suis pas préoccupé». Il pourra compter a priori aussi sur Niklas Süle, libre en 2022.

Pas de folies sur le mercato a priori

Hasan Salihamidžić a fait le point sur ce dossier. «Nous avons besoin de chaque joueur et nous avons besoin de Niklas. Nous sommes en contact avec la direction. Nous sommes heureux qu'il soit à nouveau en forme. Nous discuterons avec l'entraîneur de la façon de procéder. Comme chaque joueur, il a la chance de faire ses preuves». Le directeur sportif bavarois a évoqué la suite du mercato. «Si nous avons les possibilités (financières), nous referons peut-être des choses folles», a-t-il expliqué, sous-entendant donc que les Allemands ne devraient pas trop bouger.

Nagelsmann ne compte pas réclamer des renforts non plus. «La taille de l'effectif est tout à fait suffisante, 14 à 15 joueurs jouent à 90% de la saison, j'espère que tout le monde reste en forme (...) Je pense que le club décide en concertation avec l'entraîneur. Je donne toujours mon avis. Au final, le club paie le joueur, et généralement les joueurs durent plus longtemps que les entraîneurs. Nous s'assiéront toujours ensemble pour prendre des décisions importantes». Parmi celles-ci, il faudra se décider pour les prolongations de Kinglsey Coman ou encore de Leon Goretzka, libre dans un an et courtisé par Man Utd.

Nagelsmann veut poser sa patte sur l'effectif

«Leon est un joueur très important et je serai heureux quand il reviendra. Je serais heureux si nous pouvions façonner une ère ensemble ici. Il est l'un des milieux de terrain les plus dangereux au monde. J'aimerais le garder ici», a-t-il avoué. En plus de tout cela, le nouveau coach du Bayern Munich devra aider un Leroy Sané très critiqué. «Il a des qualités exceptionnelles, un rythme incroyable et il est l'un des meilleurs dans les situations en tête-à-tête. Je suis sûr que nous verrons un Leroy Sané plus fort, qui aura un grand impact sur notre succès».

Un succès qui dépendra aussi du jeu proposé par le Bayern. Et Nagelsmann a des idées. «Je ne vais pas tout bouleverser et nous n'allons pas jouer tous les matchs avec trois joueurs derrière. Il s'agit d'être flexible et de faire jouer les joueurs dans leurs positions idéales. Nous choisirons des systèmes où ils sont à l'aise. Les joueurs devraient plutôt se préparer à ce que ce soit un peu plus variable». Le nouveau Bayern Munich prend forme !