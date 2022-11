Équipe de France : une ambiance au beau fixe !

La suite après cette publicité

Une ambiance au rendez-vous. C'est un changement par rapport à l'Euro 2020, qui avait vu naître des tensions, avant et pendant la compétition. Il y avait eu l'épisode entre Giroud et Benzema, des chamailleries en interne et un manque de cohésion global. Mais pour ce Mondial 2022, retour d'un climat apaisé. Et les joueurs ne se font pas prier pour en témoigner, à l'image de Mattéo Guendouzi, très à l'aise face à la presse.

« Le groupe est super, on s'entend bien. Certains joueurs on se connaît depuis longtemps. On joue aux cartes, notamment au Uno, à la Playstation, on regarde des séries Netflix. Comme j'ai dit on a un super groupe qui s'entend bien, les jeunes, les anciens, on s'est tous intégré. La salle de vie, après les repas, on regarde les matches du soir en jouant aux cartes, certains jouent au poker, mais on est tous dans la même pièce », a-t-il assuré. Ce qui n'était pas le cas lors du précédent Euro.

Pas de clans

Effectivement, le mélange se fait bien mieux et les relations sont au beau fixe entre les cadres, les plus jeunes, les remplaçants et les titulaires. Guendouzi encore : « on est simples et naturels et tout le monde s'entend bien. Il y a une superbe atmosphère ». Marcus Thuram, moins volubile mais visiblement sincère, y est allé aussi de son avis. « Il n'y a pas trop de clans entre plus anciens et plus jeunes. On est tous dans le même bateau dans cette compétition. »

Si la bonne entente générale ne suffit pas à faire gagner une Coupe du Monde, elle reste un atout indéniable pour aller le plus loin possible. Les engueulades violentes auxquelles on a pu assister sur le terrain durant l'Euro (comme Pogba et Pavard) semblent bien loin. S'ils se battent tous pour ne plus avoir de carte au Uno, ils feront de même pour ajouter une étoile sur le maillot.