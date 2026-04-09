L1 : les 11 nommés pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année sans Hakimi !

Comme chaque année, RFI et France 24 dévoilent le vainqueur du prix Marc Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Cette année, en attendant le vainqueur révélé le 11 mai prochain, les deux médias ont dévoilé la liste des onze joueurs nommés pour succéder à Achraf Hakimi, logique vainqueur la saison passée après ses exploits avec le PSG.

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Et cette année, petite surprise, le Ballon d’or africain, ne figure même pas dans les onze joueurs nommés, pénalisé sans doute par sa blessure. Le titre se disputera entre Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Olympique de Marseille), Lamine Camara (Sénégal, Monaco), Bamba Dieng (Sénégal, Lorient) Guela Doué (Côte d’Ivoire, RC Strasbourg), Martial Godo (Côte d’Ivoire, Strasbourg), Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC), Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers), Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient), Aïssa Mandi (Algérie, Lille), Moussa Niakhaté (Sénégal, Lyon) et Mamadou Sangaré (Mali, Lens). Qui succédera donc au Maroc ? Réponse dans un mois !