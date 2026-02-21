Une supportrice de Troyes décède subitement après un malaise

Un drame est survenu à Troyes. Alors que le club aubois s’était imposé au terme d’un match spectaculaire face à Pau au Stade de l’Aube (4-3), une tragédie est venue assombrir la fête de manière profondément triste. Une supportrice de 74 ans, présente en tribune Vitoux pour assister à la rencontre de Ligue 2, a été victime d’un malaise. Selon les informations de Libération Champagne, les secours sont rapidement intervenus, aidés par un médecin retraité, avant l’arrivée des services d’urgence. Malgré leurs efforts, la supportrice n’a malheureusement pas pu être réanimée. Dans un communiqué, l’ESTAC, actuel leader de deuxième division, a donc tenu à rendre hommage à cette fan du club.

« L’ESTAC a appris avec une immense tristesse le décès d’une de ses supportrices à l’issue de la rencontre opposant nos Troyens à Pau ce samedi. Dans ce moment douloureux, l’ensemble du club tient à adresser ses pensées les plus sincères et son soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui partageaient sa passion pour nos couleurs. L’ESTAC s’associe à la peine de ses proches et leur exprime toute sa solidarité », a écrit le club troyen, en deuil et marqué par ce terrible drame…