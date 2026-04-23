Al-Khelaïfi explique comment il a réussi à faire la paix avec le Real et le Barça

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont mis fin à leurs rêves de Super League européenne. Ils ont été les derniers résistants après le désistement des grands clubs anglais et italiens. Les deux géants d’Esagne ont retrouvé le giron de l’UEFA et d’Alexander Ceferin, son président. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui a œuvré à cette réconciliation. Après le Barça en début de saison, le Real a fini par accepter de revoir Ceferin. «Je ne suis pas le seul à avoir œuvré pour la paix. Nous y avons tous travaillé. Je tiens à remercier Florentino Pérez, le Real Madrid, Laporta, Barcelone et l’Atlético… Cela a été difficile. Tous les clubs partagent le même intérêt. Ils l’expriment simplement différemment. Nous voulons tous un meilleur football européen. Si nous coopérons, nous en bénéficierons tous. Je me soucie aussi des championnats. Nous devons mettre de côté notre égoïsme», réagit le président du PSG lors d’un colloque intitulé The Forum.

La suite après cette publicité

Il a beau faire le modeste, sans sa contribution, une réconciliation aurait été difficile. Le Qatari a joué un rôle déterminant pour qu’un accord soit trouvé entre les parties. «Ils m’ont demandé d’œuvrer pour la paix, et j’ai répondu : "bien sûr !" J’ai demandé au Barça et au Real Madrid : "voulez-vous la paix ?" Ils ont dit oui, mais nous ne savions pas comment y parvenir. Il a fallu se retrousser les manches. C’était très difficile, mais chacun savait ce que l’autre voulait. Ils l’ont mis par écrit et se sont engagés à l’obtenir. Cette paix profitera à tous : aux championnats, aux clubs, aux compétitions de l’UEFA, aux équipes nationales…», promet Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi.