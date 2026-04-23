Menu Rechercher
Commenter 34
Ligue des Champions

Al-Khelaïfi explique comment il a réussi à faire la paix avec le Real et le Barça

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nasser @Maxppp

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont mis fin à leurs rêves de Super League européenne. Ils ont été les derniers résistants après le désistement des grands clubs anglais et italiens. Les deux géants d’Esagne ont retrouvé le giron de l’UEFA et d’Alexander Ceferin, son président. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui a œuvré à cette réconciliation. Après le Barça en début de saison, le Real a fini par accepter de revoir Ceferin. «Je ne suis pas le seul à avoir œuvré pour la paix. Nous y avons tous travaillé. Je tiens à remercier Florentino Pérez, le Real Madrid, Laporta, Barcelone et l’Atlético… Cela a été difficile. Tous les clubs partagent le même intérêt. Ils l’expriment simplement différemment. Nous voulons tous un meilleur football européen. Si nous coopérons, nous en bénéficierons tous. Je me soucie aussi des championnats. Nous devons mettre de côté notre égoïsme», réagit le président du PSG lors d’un colloque intitulé The Forum.

La suite après cette publicité

Il a beau faire le modeste, sans sa contribution, une réconciliation aurait été difficile. Le Qatari a joué un rôle déterminant pour qu’un accord soit trouvé entre les parties. «Ils m’ont demandé d’œuvrer pour la paix, et j’ai répondu : "bien sûr !" J’ai demandé au Barça et au Real Madrid : "voulez-vous la paix ?" Ils ont dit oui, mais nous ne savions pas comment y parvenir. Il a fallu se retrousser les manches. C’était très difficile, mais chacun savait ce que l’autre voulait. Ils l’ont mis par écrit et se sont engagés à l’obtenir. Cette paix profitera à tous : aux championnats, aux clubs, aux compétitions de l’UEFA, aux équipes nationales…», promet Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier