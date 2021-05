Euro 2020 : la pré-liste de la Finlande

Tombée dans le groupe B du championnat d'Europe 2020, en compagnie du Danemark, de la Russie et de la Belgique, la Finlande va découvrir une compétition internationale pour la première fois de sa longue histoire. Afin de se préparer à une compétition qu'elle débutera le samedi 12 juin, à Copenhague, la sélection finlandaise va affronter la Suède en match de préparation. Pour aborder cette rencontre amicale, le sélectionneur Markku Kanerva a publié une première liste de joueurs, convoqués le 29 mai, à Stockholm.

Le groupe qui disputera la phase finale de l'Euro - et sera également amené à jouer une ultime rencontre de préparation face à l'Estonie - sera lui annoncé le 1er juin. C'est parmi près de 40 joueurs présélectionnés que Markku Kanerva a fait son choix. Blessés, Jasse Tuominen, Simon Skrabb et Rasmus Karjalainen manquent à l'appel. D'autres, encore engagés avec leur club, n'ont volontairement pas été appelés pour affronter la Suède. C'est le cas de Robin Lod et Jukka Raitala (Minnesota), Jonah Toivio (Häcken) et Robert Taylor (SK Brann). L'Espoir de 22 ans Jasin Assehnoun est appelé pour la toute première fois chez les Hiboux Grands-Ducs.

La pré-liste de 26 joueurs de la Finlande

Gardiens

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen Jesse Joronen, Brescia Calcio Anssi Jaakkola, Bristol Rovers

Défenseurs

Juhani Ojala, Vejle Boldklub Leo Väisänen, Elfsborg Sauli Väisänen, Chievo Vérone Paulus Arajuuri, Paphos FC Daniel O'Shaugnessy, HJK Robert Ivanov, Warta Poznan Albin Granlund, Stal Mielec Jere Uronen, KRC Genk Nicholas Hämäläinen, Queens Park Rangers Nikolai Alho, MTK Budapest

Milieux

Tim Sparv, AE Larisa Glen Kamara, Glasgow Rangers Joni Kauko, Esbjerg fB Onni Valakari, Paphos FC Rasmus Schüller, Djurgårdens ZEL Thomas Lam, PEC Fredrik Jensen, FC Augsbourg

Attaquants

Pyry Soiri, Esbjerg fB Joel Pohjanpalo, 1.FC Union Berlin Lassi Lappalainen, CF Montréal Marcus Forss, Brentford FC Jasin Assehnoun, FC Lahti Teemu Pukki, Norwich City