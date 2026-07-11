Mercato Chelsea : Xabi Alonso fait déjà une première victime !

L’été d’Alejandro Garnacho va-t-il être un remake de celui vécu par Raheem Sterling l’été dernier ? Arrivé à Chelsea lors du dernier jour du mercato estival en provenance de Manchester United contre un montant estimé à plus de 45 millions d’euros, Alejandro Garnacho imaginait certainement un tout autre scénario pour ses débuts à Stamford Bridge. Un an seulement après son arrivée, l’ailier argentin de 22 ans se retrouve pourtant dans une situation très incertaine. Malgré 43 apparitions toutes compétitions confondues, son bilan offensif reste largement insuffisant avec seulement huit réalisations, bien loin des attentes placées sur un joueur recruté à prix fort et considéré comme l’un des grands talents offensifs de sa génération. Une adaptation compliquée qui prolonge finalement les difficultés déjà rencontrées lors de ses derniers mois à Manchester United.

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L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues semble désormais avoir accéléré les interrogations autour de son avenir. Alors que plusieurs joueurs non retenus pour la Coupe du Monde 2026 ont repris l’entraînement à Cobham, dont Cole Palmer ou encore João Pedro, Garnacho n’aurait pas participé aux premières séances avec le nouveau manager espagnol comme l’indique le Daily Mail. De son côté, Chelsea n’a pas communiqué sur les raisons de cette absence, qu’elle soit liée à une blessure ou à un autre motif, mais le club londonien serait à présent ouvert à un départ de sa recrue estivale. Les dirigeants privilégieraient même une vente définitive plutôt qu’un prêt, preuve que l’Argentin ne semble plus réellement entrer dans les plans du nouveau projet porté par Alonso.

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Un départ dès cet été en ligne de mire

Cette situation intervient après une saison où Garnacho n’a jamais totalement réussi à convaincre ses différents entraîneurs. Ni Enzo Maresca en début d’exercice, ni Liam Rosenior après son arrivée en janvier, ni même l’intérimaire Calum McFarlane ne lui ont accordé une confiance totale sur la durée. Son temps de jeu a notamment diminué en fin de saison, avec une seule titularisation lors des douze dernières rencontres. Sur l’aile gauche, Pedro Neto s’est imposé comme une option privilégiée, tandis que Chelsea cherche désormais à construire un effectif capable de repartir sur de nouvelles bases, avec notamment l’arrivée d’Emmanuel Emegha, déjà aperçu à l’entraînement. Pour Garnacho, qui n’a pas été convoqué avec l’Argentine pour la Coupe du Monde 2026, le constat est forcément difficile… Son statut s’est considérablement fragilisé en quelques mois.

Le possible départ de Garnacho n’est toutefois pas totalement surprenant en Angleterre. Avant même l’ouverture du mercato, des rumeurs évoquaient déjà une séparation entre le joueur et Chelsea, alors que son manque de régularité commençait à inquiéter. En parallèle, l’ancien responsable du centre de formation de Manchester United, Nicky Butt, avait déjà pointé du doigt certains aspects de sa personnalité, estimant dans le podcast The Good, The Bad & The Football que l’Argentin avait « toujours été un peu distant » et qu’il était devenu « une superstar bien trop rapidement ». L’ancien milieu mancunien avait même affirmé que le départ du joueur représentait « la meilleure chose que Manchester United ait faite », critiquant son attitude et rappelant qu’aucun joueur ne devait se croire plus important que son club. Après une saison 2024-2025 encourageante avec 11 buts et 10 passes décisives sous le maillot des Red Devils, Garnacho pensait relancer sa carrière à Chelsea.

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Un rebond en Serie A ?

Malgré cette situation délicate à Londres, Alejandro Garnacho conserve une certaine cote sur le marché des transferts, notamment dans un contexte où les ailiers sont très recherchés. Plusieurs clubs pourraient donc tenter leur chance cet été, à commencer par l’AS Roma, déjà citée parmi les prétendants en Serie A, même si aucune discussion directe n’a encore été engagée entre les deux formations selon le média anglais. L’Argentin avait déjà été courtisé lors du précédent mercato estival, notamment par des clubs saoudiens, mais avait alors refusé de quitter l’Europe aussi rapidement. Le Bayer Leverkusen, alors dirigé par Erik ten Hag, s’était également renseigné sur sa situation, mais Garnacho avait finalement choisi de poursuivre son aventure en Premier League. Un an plus tard, son avenir semble toutefois beaucoup plus incertain.