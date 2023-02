OL : Jean-Michel Aulas revient sur les négociations pour Malo Gusto

La suite après cette publicité

Formé à l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto va poursuivre sa carrière en Angleterre. Avant de revêtir les couleurs de Chelsea, le jeune latéral droit terminera, cependant, la saison aux côtés des Gones. Interrogé, ce vendredi, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas est d’ailleurs revenu sur les conditions de ce départ vers la Premier League.

«Quand un garçon est approché par l’un des meilleurs clubs d’Europe à 19 ans et qu’on lui propose une situation non refusable par la famille, l’agent et le joueur, il faut trouver les conditions qui permettent de profiter du transfert et de le garder. Bravo à Vincent Ponsot», a ainsi lancé le dirigeant de l’OL.

