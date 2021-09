Le cas Nicolas Pépé désespère Arsenal

La suite après cette publicité

Nicolas Pépé (26 ans) peine à s’imposer à Arsenal. Depuis son arrivée en 2019 contre environ 80 M€, l’ancien Lillois n’a inscrit que 15 buts et délivré sept passes décisives en Premier League. Une situation qui inquiète les Gunners, rapporte The Mirror, d’autant plus que l’équipe entraînée par Mikel Arteta vit un début de saison compliqué, avec trois défaites en trois matches.

Certains remettent en question le choix d’Arsenal de recruter l’international ivoirien, alors que le club était également sur la piste de Wilfried Zaha (28 ans) à ce moment-là. Le joueur de Crystal Palace voulait à tout prix rejoindre les Gunners, comme il l’a confirmé dans l’émission The Greatest Games, podcast animé par Jamie Carragher. Un choix qui lui est resté en travers de la gorge : « je pense simplement que s'il y a un joueur qui joue en Premier League, que vous voyez chaque semaine et que vous savez ce qu'il fait... je pense que c'est une évidence », a-t-il notamment déclaré.