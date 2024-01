FC Barcelone : Xavi pense pouvoir tout gagner cette saison

Depuis le début de saison, le FC Barcelone alterne entre le bon et le médiocre. Pointé du doigt par les supporters catalans pour son manque de créativité tactique et son manque de leadership sur son groupe, Xavi vit des jours compliqués. Protégé par Joan Laporta, le président du Barça, l’ancien virtuose du milieu de terrain se sait très attendu pour la fin de saison alors que son équipe est encore sur trois tableaux avec le championnat, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions.

Trois compétitions que le tacticien de 43 ans pense pouvoir remporter avec son équipe cette saison : «Oui, je crois fermement que nous pouvons remporter les trois titres. La victoire ne peut pas être garantie. Il y a de nombreux clubs qui n’ont pas gagné depuis de nombreuses années. Nous avons des raisons d’être optimistes. Nous l’avons fait avec la majorité de l’équipe de l’année dernière.» Pas sûr que les supporters catalans aient autant de certitudes sur leur équipe fétiche.